WSJ: Läinud aastal näis investeerimine lihtne. Enam mitte

Nüüd on investeerimine taas raske, kuna selged signaalid on kadunud. Aktsiahindade suhe eeldatava aastakasumiga uitab pikaajaliste keskmiste lähistel. Võlakirjatootlused on hullmadalatelt tasemetelt üles tulnud, kuid 10-aastased on sügisel saavutatud 4 protsendist ikkagi oluliselt all. Mõlema liikumised on olnud suured, kuid kumbki pole ajalooliselt odav. Spekulatiivse tehnoloogia, taastuvenergia, kanepiaktsiate ja krüptoraha mullid on õhu välja lasknud.