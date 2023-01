WSJ: Ukrainal oleks raske Venemaale kaotada

Neil päevil on ajaloolane Phillips O’Brien Twitteris oma 2015. aasta suurteose kaitseks kõva lahingut pidanud – «How the War Was Won» ehk kuidas võideti sõda. Väites nimelt, et Venemaa panus teises maailmasõjas oli tegelikult suhteliselt väike ja et idarindel kaotasid sakslased vaid murdosa relvadest ja laskemoonast, mis hävinesid Lääne rünnakutes õhus ja vees, või mis sootuks tootmata jäid.