WSJ: Powelli kinnitusel Föderaalreserv kliimapoliitikuks ei hakka

Powell rõhutas, et tema juhitud asutus on jätkuvalt pühendunud inflatsiooni langetamisele ja kavatseb seetõttu pidurdada intressikergituste abiga majandust, hoolimata võimalikest poliitilistest tagasilöökidest.

«Inflatsiooni langetamiseks vajalikud meetmed, kui me majanduse jahutamiseks intressimäärasid kergitame, ei pruugi olla lähemas perspektiivis populaarsed,» ütles Powell. Seetõttu on veelgi olulisem, et keskpank oma liistude juurde jääks ega uitaks aladele, mis tema mandaadiga otseselt seotud ei ole, selgitas ta.