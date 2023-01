WSJ: USA ja liitlased valmistavad ette värskeid sanktsioone Venemaa nafta suhtes

Üle Euroopa käivad sel nädalal koosolekud, kus USA rahandusministeeriumi ametnikud arutavad Venemaa naftasaaduste sanktsioonide üksikasju, mis peaksid jõustuma 5. veebruaril. Kavas on karistusmeetmed kaht liiki toodetele, ütlesid kavaga kursis allikad. Üks puudutaks kallimat kraami, nagu diislikütus, teine odavama otsa asju (kütteõli jms).

See oleks järg USA, ELi ja G7 poolt detsembris Vene toornafta ekspordile kehtestatud 60 dollari piirangule barrelist. Maailmahindadele on selle sammu mõju olnud suhteliselt väike, mis on mõjunud julgustavalt lääne ametnikele, kes soovivad küll pitsitada Venemaa riigieelarvet, kuid vältida liigset volatiilsust kriitilistel energiaturgudel.