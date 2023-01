WSJ: Viimasel kahel aastal on UFOsid silmatud tihemini, teatas USA luure

Dokumendi kohaselt on objekte praeguse seisuga silmatud 510 korral, kusjuures 366 teadetest on laekunud alates märtsist 2021. Veidi üle pooltel juhtudest oli ilmselt tegemist droonide, õhupallide või «segadusega» (lendav praht, lind, ilmastikunähtus vms ), seisab raportis – kuid 171 on tänaseni liigitamata ja selgitamata.