WSJ: Venemaa rünnakud röövivad Ukraina mobiilivõrgult elutähtsa elektri

Oma mobiile saavad inimesed laadida kohvikutes ja bensiinijaamades, kus on generaatorid. Samas tuleb telefonidel suhelda tugijaamadega, mille antennid ja lülitusseadmed pruugivad elektrit sootuks suuremal hulgal. Kuna elektrikatkestused on saanud osaks igapäevaelust, hoitakse võrkusid käimas akude abiga.

Panused on kõrged, kuna just telefonide kaudu levitavad Ukraina ametnikud positiivseid sõjauudiseid, president Volodõmõr Zelenskõi kõnesid ja videoid, et rahvast võitluslainel hoida. Mobiilivõrgust sõltub ka kiirabiteenus ja elanike evakueerimine.