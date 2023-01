WSJ: Globaliseerumine pole mulla all, vaid muutustes

Vaikse ookeani alused ümberkorraldused on globaliseerumise hetkeolukorrast paslik pilt. Juba aastakümneid on rahvusvahelised ettevõtted odavaid ja efektiivseid tarnekette taga ajanud, et globaalekspordi tarvis tooteid vorpida. Lisaks veel võimalus võimsalt müüginumbreid kasvatada, sihtides arengumaade nooruslikku ja kasvavat rahvastikku. Tegutseti eelduses, et riikidevahelised julgeolekuküsimused ja poliitilised pinged nende tööpõllule ei tiku. Mis viis paljude sammud Hiinasse.