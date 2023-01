WSJ: Tehnoloogiahiiud koondavad ja otsivad kärpekohti

Viimased nädalad on toonud teateid sellest, et esimesed USA tehnoloogiafirmad on asunud majandusseisaku ootuses kulusid kärpima, koondades tuhandeid töötajaid ja loobudes kahjumiga töötavatest projektidest. Äsja lisandusid sinna nimekirja kaks tehnoloogiahiidu Google ja Microsoft.