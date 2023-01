WSJ: President, kes ei taha läbi rääkida

See, et USA president Joe Biden on olnud riigis juhtivatel ametikohtadel tervelt viimased 50 aastat, on hästi teada. Vähem teatakse seda, et Biden on kogu selle aja tuliselt toetanud riigi võlakoorma ja riiklike kulutuste suurendamist. Kindlasti ei saa Biden selles, et USA võlakoorem ületab nüüdseks riigi sisemajanduse kogutoodangut, süüdistada oma eelkäijaid.