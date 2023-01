WSJ: Euroopa hoiab Ukraina tankiküsimuses Washingtoni selja taha

Ukraina vajab just nüüd Vene armee rünnakute tagasilöömiseks hädasti lahingutanke, ütlevad USA ametnikud ja analüütikud. Samas on Saksamaa kantsler Olaf Scholz püüdnud nädalaid lükata edasi tankiküsimuse otsustamist, kartuses, et see eskaleeriks sõda.