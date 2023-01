WSJ: Miks mõned ametnikud saladokumente koju tassivad?

Uudised teemal «tippametniku kodust leiti salastatud dokumente» on viimasel ajal köitnud nii pressi kui ka avalikkuse tähelepanu, ja õigusega. On selge, et meil on õigus olla mures. Probleemiks on, et kõik muudetakse kohe poliitiliseks, siis ei kaasne sellega mitte mingit sisulist arutelu.

Tavainimesel on raske hinnata järjekordse juhtumi tõsidust, sest me lihtsalt ei tea nende salajaste dokumentide täpset sisu. Kas tegemist on vana G20 kohtumise programmi servale kirjutatud märkusega või on nendes dokumentides tuumapommi stardikoodid? Kas on tegemist lõiguga vanast luureraportist, milles väidetakse, et Taani välisministri abikaasal on suhe juuksuriga, kelle sotsiaalmeediapostitused viitavad seostele neonatsidega või on see dokument Iraanis asuvate USA luurajate nimekirjaga?