WSJ: Ukrainale antavad lääne tankid suruvad Venemaa nurka

USA, Saksamaa, Poola ja teised Ukraina liitlased teatasid kolmapäeval, et nad kavatsevad saata Ukrainale sadu moodsaid tanke, lisaks Ühendkuningriigi poolt jaanuari alguses lubatud 14 tankile. Sõjandusekspertide arvates ületaks selline tanki- ja soomusjõud oluliselt Venemaa võimekust, kuna lääneriigid on lubanud Ukrainat varustada ka teiste soomussõidukite ja relvasüsteemidega. Ukraina liidrid on öelnud kuid, et vajaksid sõjas pöörde toomiseks 300 Lääne tanki.