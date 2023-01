WSJ: Aktsiaturu põrke eest tänage Bidenit. Trumpi ja Obamat ka

Tagasivaatajatel on aktsiate terava tagasipõrke seletamiseks põhjendusi varrukast võtta. Viidatakse inflatsiooni taltumisele, Föderaalreservi potentsiaalsele piduripanekule protsentidega ning ettevõtete tuludele, mis (analüütikute) ootusi ületasid. Samas vaikitakse lihtsatest tõdedest – mille mõistmiseks piisab oskusest lugeda kalendrit –, et väljas on talv ja järgmisel aastal hakatakse Valge Maja peremeest valima.

Kaks mustrit on Ameerika ja isegi maailma aktsiaturgudel ammust aega paika pidanud, kuigi ei peaks. Esimene on see maikuus müümise ja aja maha võtmise mõttetera – sell in May and go away. Teiseks tegutseb turgudel «presidentlik börsitsükkel». Kahepeale annavad nad silmad ette igale ennustajale.