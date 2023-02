WSJ: Ukraina hurjutab Lääne juhte Vene firmades

Veebruariinvasiooni järellainetuses lõikasid mitmed Lääne tippjuhid sidemed Venemaaga läbi – mõned protestiks sõja vastu, teised lihtsalt sanktsioonide tõttu. Erinevatel põhjusel on paljud ka kohale jäänud. On neid, kes rõhutavad oma vastutust investorite või kohalike töötajate ees. Teiste jaoks on raske katkestada kauaaegseid suhteid.