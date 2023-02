WSJ: Kremli energiarelv piinab ka Hiinat

Oma rolli on siin etendanud puhas juhus. Erinevalt Euroopast on talvekülmad Hiina põhjaosas kibedaks osutunud. Samas peegeldavad Hiina kõrged gaasihinnad aga ebameeldivat reaalsust: vähemalt esialgu põhjustab Venemaa energiarelv Pekingile majanduslikku ja poliitilist peavalu, kuna hiidriikide vaheliste täiendavate gaasitorude valmimine on alles aastate taga. Lisaks leiab Hiina end hiljutiste energiareformide ja gaasikütte eelistamise poliitika tõttu olukorrast, kus mõned kohalikud omavalitsused maailmaturu räsida on jäänud. Seetõttu on normitud tarneid majapidamistele, kes hinnareeglite alusel tööstusklientidest madalamat gaasihinda maksavad.