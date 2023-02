WSJ: Kuidas üks õhupall Washingtoni müüdimulli lõhkus

Kui keegi imestas, miks ma Pentagoni ufojuttudele neli kolumni pühendasin, siis justnimelt seetõttu. Nimelt hakkas selguma, et föderaalsed julgeolekuagentuurid kasutasid ufosid millegi varjamiseks, mida meie ei tohtinud näha. See miski, nagu alates mullusest maikuust tasapisi tilkuma on hakanud, oli Hiina luure USA õhuruumis. Juba kümme aastat, ehk enamgi, on arvatavasti Hiinale kuulunud droone USA kaitsepolügoonide kohal kohatud vaat et igapäevaselt. Nüüd kuuleme me ka korduvatest õhupallivisiitidest.