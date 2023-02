WSJ: Idufirmade töötajad istuvad palgaks pakutud optsioonide portsu otsas

Riskikapitalifirma Patron partner Amber Atherton ütles, et tema ja teised Ränioru inimesed, kes endiste või praeguste töötajatena idufirmade aktsiaid omavad, järelturult tulvavate pakkumistega kaasa minna ei kavatse.

«Nad pakuvad väga odavat hinda praegu,» ütles Atherton ja teatas, et tema ei müü. «Järelturg on hüperaktiivne, aga ma ei usu, et neile erilist tähelepanu pööratakse.»