WSJ: Hiinlaste õhupall ja müstilised lendkehad kergitasid küsimuse, kui kõrgele ulatub suveräänsus

Ameerika väited, et Hiina rohkem kui 40 riigi kohal luureõhupalle lennutab, on vallandanud värske rahvusvahelise debati selle üle, kes valitseb õhuruumi ülalpool reisilennukite sõidukõrgust. Ning õhupall ja teised tundmatud või tutvustamata lendobjektid – mis madalamalt maha on võetud – on pannud valitsused arutama, kui kõrgelt arvatava ohu elimineerida tohiks.