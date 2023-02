WSJ: Tööinimese palk pole pidanud inflatsiooniga sammu

Arenenud maade äsjane kiire palgakasv on kinni jäämas või pidurdumas. Keskpankadele on see rõõmusõnum: pole märke spiraalist, kus palgad lükkavad üles hindu ja hinnad jälle palku. Mistõttu on tõenäolisem, et inflatsioon langema hakkab, kui töötus tunduvalt ei tõuse.