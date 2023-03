Vene rahva huvides on Putini režiim tegutsenud täpselt samapalju, kui Hitler kaasmaalastele kasulik oli.

On sel sõjal ju mõtet ainult niipalju, et Putin pukis hoida. Plaan A olnuks hurraa ja hõlpvõit. Kui see ära jäi, läks soperdatud sõjakäik ühiskonna militariseerimise vankri ette. Sama hooga saab suukorvistada oponente.