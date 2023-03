WSJ: Putini salarelv on endine Morgan Stanley pankur

Aseenergeetikaminister Pavel Sorokin on osa uuest noorte tehnokraatide kaadrist, kes Läänt sügavuti tunnevad ja kelle Vladimir Putin kiirkorras kõrgetesse võimuešelonidesse on lennutanud. Londonis finantstarkusi omandanud Sorokin on lepinguid välja kaubelnud Aafrikas ja Lähis-Idas. Sisuliselt sillutas tema teed OPEC+ väljakujunemisele, mis kujutab endast Vene naftatööstuse ja Saudide juhitud OPECi partnerlust.