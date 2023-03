WSJ: Pentagon võtab hiidkraanasid kui Hiina luurevõimalust

Mõned julgeolekutöötajad on nimetanud Hiina ettevõttes ZPMC valmistatud kraanasid Trooja hobuseks. Kraanad on korralikud ja odavad, kuid kätkevad keerukaid andureid, mis võivad registreerida ja jälgida konteinerite päritolu ja sihtkohta. Seetõttu kardetakse nüüd, et Hiina võib omandada infot USA sõjaliste manöövritega seotud saadetiste kohta.