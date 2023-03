WSJ: Kohanege kõrgemate intresside ajastuga

«Värsked majandusandmed olid oodatust tugevamad, mis viitab sellele, et intressimäärade lõplik tase tuleb ilmselt kõrgem, kui eelnevalt eeldati,» ütles teisipäeval Senati panganduskomisjonile Fedi esimees Jerome Powell. Esiteks võib siit välja lugeda, et kui nad jälle maha istuvad, tõuseb baasintressimäär taas – ja äkki isegi poole protsendipunkti jagu, kui majandusvedru just lähinädalatel maha ei käi. Teiseks: tõsta võivad nad ka hinnangut, kui kõrgele tuleks tõsta määrad aasta lõikes.

Kui Fedi rahvas viimane kord ehk detsembris oma majandusprognoosid avaldas, pakkus enamik neist, et 2023. aasta lõpuks oleksid määrad 5,25 protsendi peal. Selle toel võis arvata, et mai alguse koosolekuga oleksid kergitused ümber saanud. Number ise oli röögatult suurem, kui pakuti detsembris 2021. Siis arvas Fed, et 2023. aasta lõpetaks pelga 1,75 protsendi peal. Kuid nüüd hakkab isegi see röögatus liiga vaikne tunduma. Futuuride järgi usuvad investorid, et soolas on pigem 5,5–5,75%.