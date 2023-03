WSJ: Megapangad tapsid hetkemure. Megaprobleem elab

California panka pandi kiirkorras hoiule lausa 30 miljardit dollarit. Nii et korraks saab ta hingata. Appi ruttasid JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, U.S. Bancorp, PNC Financial Services ja teised – sisuliselt USA suurteklubi. Põhimõtteliselt suunasid suurpangad First Republicusse ümber osa hoiustest, mis keskmise suurusega pankadest pagejad nädalaga nende kontodele on kandnud.