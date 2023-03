WSJ: Hiina-Vene piir kui Xi-Putini sõpruse narmendav äär

Heihe löökauklikud uulitsad, hulkuvad koerad ja haigutavad vitriinid peegeldavad pigem allakäiku stiilis Ameerika Roostevöö. Kunagi kihas linna Rahvusvaheline Kaubanduskeskus kasukaid, nahktagisid ja kingi kokku ostvatest Vene turistidest. Täna on avatud vaid poole korruse jagu poode ja ülemised kaks on tühjad.

«Rahvas on siin puruvaene,» ütles eelmisel esmaspäeval Yang Wen (47), kelle kauplus kuidagimoodi vastu on pidanud. Pandeemiaga pandi ärile paras põnts, selgitas naine – venelased kadusid ning praegu lähevad peamiselt kaubaks matrjoškad ja muu träni, kui vahel astub sisse siseturist. Piiride avamisele poodnikud praegu suurlootust ei ehita. Poesildid on küll kutsuvalt kirillitsas ja hieroglüüfides, kuid vähesed heihelased usuvad, et venelastel praegu palju sularaha laristada oleks – sanktsioonid ja sõda ikkagi.