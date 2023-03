WSJ: Psühholoog selgitab, mida AI ja algoritmid meiega teevad

Need algoritmid võivad muuta meie maailma ja käitumist moel, millest me lõpuni aru ei saa, ütleb Potsdami ülikooli psühholoog ja käitumisteadlane Gerd Gigerenzer. Aastakümneid juhtis ta adaptiivse käitumise ja kognitiivsuse uuringuid Max Plancki inimarengu instituudis – süüvides sellesse, kuidas inimesed ebakindlas ja ebamäärases situatsioonis valikuid teevad.

Oma värskes raamatus «How to Stay Smart in a Smart World» – kuidas nutimaailmas nutikaks jääda – vaatleb dr Gigerenzer, kuidas algoritmid meie tulevikku kujundavad ning rõhutab, kuivõrd oluline on meeles pidada, et nad pole inimlikud.