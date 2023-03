WSJ: Majanduse väänamine

Pankrotte tuleb veel. Kiirkorras ühinemisi ka. Nominaalväärtusest vähema peale vajunud võlakirju on pangaportfellides 2 triljoni dollari jagu. First Republicu aktsia on kolme nädalaga kukkunud 90 protsenti: rahvas võttis oma raha ja pani punuma. Nagu SVB, läks First Republic kasumijanus sõgedaks. Selliseid võlakirju, mille vastu Fed laenu annab, neil paraku palju pole – sestap siis 30 miljardit «hoiuseid» 11 suurpangalt. Ligimesearmastusest?