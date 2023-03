WSJ: Ukraina liitlastel on sõja lõpetamisest pilt, aga plaani pole

Seetõttu tuleb Ukrainal võtta karmim kampaania ette põhimõtteliselt samasuguse relvastusega, nagu varem – lisaks vaid paarkümmend liitlastelt saadud tanki.

Ühtlasi oleks USA ja Eurooplaste võimuses sundida Zelenskõid varem alla andma, ähvardades tõmmata tagasi relvatarneid ja finantsabi, mis Ukrainat praegu püsti on hoidnud.

Invasiooniga võetud alade Putinile loovutamine võiks Zelenskõile saada poliitiliselt saatuslikuks.

Nagu näitas USA mõttekoja International Republican Institute’i läinud nädalal avaldatud arvamusküsitlus, usub 97 protsenti ukrainlastest, et nemad võidavad – täpselt sama tase, nagu läinud aasta aprillis. 74 protsenti on veendunud, et Ukraina ennistab sõjaga 1991. aasta piirid.

Euroopas ja Ameerikas leidub poliitikuid, kes võtavad Ukraina sõda kui lahingut demokraatia pärast kogu maailmas.

«Igal pool, kus iganes ma liigun, võetakse seda [sõda] kui fundamentaalset võitlust meie demokraatlike väärtuste pärast, õigusriigi pärast, territoriaalse terviklikkuse ja vabaduse pärast,» kinnitas hiljuti Briti peaminister Rishi Sunak.

Üks kõrge Euroopa diplomaat tunnistas samas, et mingil määral on sõja erinevaid stsenaariume ja konfliktijärgset korraldust liitlaste ringis küll arutatud, kuid tõsiseltvõetavat diplomaatilist pakkumist pole kellelgi.

«Abstraktseid visandeid paberile panna pole mingi kunst,» ütles ta. «Aga leida kokkupuutepunkt, kus asi realistliku kuju võtab, on palju-palju raskem.»

Hiina president Xi Jinping (esireas keskel) poseerimas armeejuhatusega 8. märtsil 2023. Foto: Li Gang/AP

Aga ükskõik kui ebakindel praegune kurss ka paistab, on see ikkagi ainus vastuvõetav valik. Seda seetõttu, et Ukraina varjus varitseb Taiwanile hammast ihuv Hiina.

USA luureandmete järgi on Xi andnud oma vägedele korralduse olla järgmise paari aasta jooksul valmis invasiooniks, kui peaks tulema vastav korraldus. Lääne diplomaatide hinnangul peaks Xi sellisel juhul olema oma võidus kaljukindel. USA ja liitlased leiavad, et nende roll on külvata kahtlusi, relvastades Taiwanit ning parandades omaenda armeede reaktsioonivõimet.

Nagu Putin, nii usub ka Xi end ajaloo õigel poolel olevat. Globaalne finantskriis ja USA kaootiline lahkumine Afganistanist on talle Ameerika hegemoonia murenemise märk. Kui Lääne tahe Ukraina rindel kõikuma lööb, võib see Hiina liidrile saata potentsiaalselt katastroofilise sõnumi: tal on õigus.

—Kaasautorid: Michael R. Gordon ja Vivian Salama