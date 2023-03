WSJ: Suursaatkonda sinu lähedal saabub Hiina korruptandikütt

Ennekõike kolitakse korruptsiooniinspektorid riikidesse, kuhu Hiina ametnikud tõenäoliselt on kuhjanud suuremaid seadusvastaselt kogutud summasid, ütles üks allikatest. Ta mainis, et järjekorra eesotsas on G20. Distsipliinikontrolli keskkomisjon (Central Commission for Discipline Inspection, CCDI) on lubanud tänavu tõhustada korruptsioonivastast võitlust eriliselt sellistes riikides, mis osalevad kommunistliku partei esimehe Xi Jinpingi globaalses kaubandusinitsiatiivis Vöö ja Tee, kuhu kuulub ka G20 grupi maid.