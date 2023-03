WSJ: Pärast invasiooni on Venemaast kirjutamine muutunud ohtlikumaks

Alates kolmapäevast viibib Gershkovich vahi all, Venemaa võimud süüdistavad teda spionaažis. Gershkovichi arreteerimine tööreisil Jekaterinburgi on esimene kord pärast külma sõja lõppu, kui ameeriklasest ajakirjanik luuramissüüdistuse alusel kinni peetakse. WSJ on luuretegevust eitanud ning Bideni administratsioon arreteerimise omalt poolt hukka mõistnud.