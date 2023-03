Reservatsioonideta kiidavad tehisintellekti takka lihtsakesed, eputised ja ahned. Ühed usuvad, et pea liiva all on kindlam. Teised kelgivad teadmistega: «Pööbel ei tee vahet, on see GPT-3.4 või peenhäälestatud LLM.» Kolmandad haistavad megakasumit – ja võimu.