WSJ: Bideni demokraatiakiiksu hind

Alates 2021. aasta sõnavõtust Müncheni julgeolekukonverentsil kuni läinudnädalase demokraatiatippkohtumiseni on president Bideni sõnum olnud selge: maailmapoliitikat peab kujutama võitlusena liberaalse demokraatia ja autokraatia vahel. Sellest on kahju. Mingi iva siin ju on, kuid ikkagi takistab taoline lähenemine Ameerika diplomaatiat välismaal ning õõnestab niigi nõrka kodumaist konsensust tugeva välispoliitika asjus.