Ukraina valitsusametite ja metsandusspetsialistide sõnutsi on kommertseesmärkidel või kaitsepositsioonide kindlustamiseks, kompensatsiooni tasumata, maha raiutud hektarite kaupa metsa. Satelliitpiltide järgi on pärast invasiooni algust paljaks jäänud suured siilud omaaegsest metsamaast.

Ukraina riiklik juurdlusbüroo (DBR) ütles, et tegeleb puidu sundvõõrandamise uurimisega Vene vägede ja kollaborantide poolt Harkivi oblastis. Ukraina metsaressursside amet avaldas, et venelased ja nende abilised on sporaadiliselt metsa maha võtnud riigi erinevates osades ning kaasa on löönud Kremli määratud kohalikud võimuesindajad Ukraina idaosas.