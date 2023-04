Metalliturud näikse võtvat vaske kui järgmist liitiumi. Värskeid kaevandusi lisandub visalt ning üha rohkem on hakatud muretsema, et rohepöördeks punakat kraami ei jagu. See on põhiteemaks ka sel nädalal Tšiili pealinnas Santiagos toimuval üleilmsel vasekonverentsil.