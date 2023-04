Kui Apple ühendust võttis, tundus see ilus kui unelm, meenutab Joe Kiani. Tema asutatud Masimo meisterdab verehapniku mõõtmise riistapuid. Ka tema arvas, et hiigelfirma nutikella passiks nende tehnoloogia kui rusikas silmaauku.

«Kui Apple huvi ilmutab, on see surmasuudlus,» ütles Kiani. «Alguses sa vaimustud. Hiljem mõistad, et pikem plaan on teha seda asja ise ja kõik endale krabada.»