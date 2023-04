Riigiomandis United Shipbuilding Corporation (Объединённая судостроительная корпорация, OSK) on sanktsioonide all alates aastast 2014, kuid ühe nende juhtivtöötaja sõnutsi on raskused seadmete ja välismaiste spetsialistide tagamisega pärast veebruari 2022 «omandanud süsteemse iseloomu».