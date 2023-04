«Tükk aega tundus, et kuld ja hõbe on selline vanaättide värk rohkem,» ütles May, kes elab tudengielu Briti Columbias. «Ega ma kullaga ilmtingimata rikkaks saa, aga kindlasti hoiab ta mu raha alles neil ebakindlatel aegadel, paremini kui paljud teised asjad.»