WSJ: Euroopas on majaomanik isegi pankurist põlatum

Kommertskinnisvara omanikel on krediiti kibedasti tarvis, et osta uusi maju ja refinantseerida aeguvaid laenusid. USA ametivendadega võrreldes on Euroopa börsikinnisvarafirmad laenanud varade vastu rohkem, aktivate laenusiduvus on eurooplastel 44 ja jänkidel 34 protsenti.