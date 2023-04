Rosatom on viimaste aastatega jõudsasti haaret avardanud ning hoiab välismaiste aatomiprojektide ehitamise ja käitamise maailmaliidri positsiooni: rajamisel on 34 tuumajaama 11 riigis Hiinast Egiptuse ja Ungarini. Viimaste aastakümnetega on Venemaa eksportinud rohkem reaktoreid kui keegi teine.