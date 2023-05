WSJ: Tähelepanu! Tärkav noorsootrend on nüritelefon

Aasta 2022 oli just ümber saamas, kui üliõpilane Palazzolo ühikakaaslastega järeldusele jõudis, et nutitelefonisõltuvus on nõme. «Hakkasime arutama, kuidas me oleme otsekui telefoni orjad. Otsekui robotid, kes kogu aeg kerivad ja kerivad, isegi pidudel.» Juba järgmisel päeval mindi poodi nuputelefone ostma. Palazzolo valis Cingular Flexi: AT&T pakett, 40 dollarit.