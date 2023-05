Rahvusliku julgeoleku loosungi varjus on võimud viimastel kuudel piiranud või lausa läbi lõiganud välismaalaste ligipääsu erinevatele andmebaasidele, mis puudutavad firmaregistreid, patente, hankedokumente, teadusajakirju ja ametlikku statistikat.

Neil päevil on lisandunud veel üks mure: tõrkuma on hakanud Shanghais baseeruv infokeskkond Wind, mida on harjunud kasutama analüütikud ja investorid nii kodumaal kui piiri taga.