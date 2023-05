Investorid mõõdistavad tõtlikult, millisel määral pöörab AI firmad, tööstusharud ja kaasaegsed ärimudelid pea peale – ning panustavad vastavalt. Seetõttu on aktsiad metsikult kõikuma löönud mõlemas suunas: kiibitootja Nvidia kerkib komeedina, õppematerjalide valmistaja Chegg kukub kui veskikivi. Paljuski just AI-entusiasmi tõttu on tehnoloogiagigandid tänavu tugevalt rallinud.