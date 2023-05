Esimene reaktsioon on, et loomulikult. Kes tahaks, et tema idee pihta pandaks. Samas polegi vastus nii ühene, kui tundub. Eksperdid ja ettevõtjad räägivad, et lansseerimiseks valmistudes võib olla teisi ja tähtsamaid asju – nii et patendi hankimisega võiks oodata, kui sa selle üldse saadki.