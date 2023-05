Kaalukas kaasus on üks silmatorkavamaid Kiievi konarlikus kampaanias juurida välja altkäemaksukultuur, mis on pikemat aega õõnestanud riigi majandust ja välisriikide usaldust. Kniazievilt artikli ilmumise hetkeks kommentaari ei laekunud.

Ukraina riikliku korruptsioonivastase komitee esimees Semen Krõvonoss ütles teisipäeval, et vahistamine on kinnituseks võimude eesmärgist võtta vastutusele õiguserikkujad kõrgetel ametipostidel. Ta rõhutas, et Lääne poolt Ukrainasse valatud miljardite abidollaritega juhtum otseselt seotud ei ole.