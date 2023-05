WSJ: Dollar on ikka veel kuningas, eriti Euroopas

Täna on täpselt teistpidi. Fed on andnud mõista, et juunikuisel koosolekul jäetakse määrad muutmata ning vaadatakse seejärel vaikselt, kas senistest tõstetest – ühtekokku 5 protsendipunkti alates 2022. aasta algusest – USA majanduse jahutamiseks jätkus. Paar päeva hiljem peavad oma koosoleku kolleegid Euroopas ning neil võib seetõttu tõstega tõrkeid tekkida, kuigi inflatsioon on kangekaelselt kõrge.