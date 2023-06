Teisipäeval käis kiibitootja Nvidia korraks üle triljoni dollari lati. Seega ollakse seltskonnas, kuhu kuuluvad Apple, Microsoft, Amazon jt. 2022. aastal paistis Ränioru firmade võim küll kõikuma löövat, kuid viimase kolme kuuga on nad möirates tagasi.

Seetõttu sõltub S&P 500 indeksi käekäik veelgi enam oma 10 suurimast liikmest, kes tänavu 44 protsendi jagu on kosunud. Ilma nendeta oleks S&P 500 kerges languses, nüüd aga 10% üleval. Vahe analoogilise, kuid kõiki liikmeid võrdväärselt kaaluva indeksiga on laiem, kui ta arvestuse algusest aastal 1990 iial olnud on.