WSJ: Pealike pusklemine paljastab Venemaa sõjamasina mõrad

Tšetšeeni liider Ramzan Kadõrov torkas avalikult Wagneri asutajat Jevgeni Prigožinit, kes on Kremlile üha ilmsemalt pinnuks silmas. Bahmuti linna vallutamisega sai Prigožin kirja küll kireva linnukese, kuid samaaegselt sarjas ta kuude kaupa kaitseministeeriumi, et too talle korralikku laskemoona ei eraldanud.