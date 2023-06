WSJ: Tervist, ultrapika liuga elektriauto. Hüvasti, pistikupeatus

See ja nii mõndagi veel selgus 1600 kilomeetrisel reisil, mille käigus kordagi lihtsalt laadimiseks peatuma ei pidanud. Istumise all Lucid Air Grand Touring, sai New Yorgist Montreali ja tagasi sumisetud üksnes öiste stepsliseisakute varal. Kuna aeg ja eesmärk lubasid, võisin piirduda aeglasemate 2. taseme tavalaadijatega, millega USA tasapisi täitub ning millest elektriautovaimustuses Kanada paistab suisa kubisevat.