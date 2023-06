Cox ütles töötajatele, et Meta on kuulnud sisuloojatelt ja avaliku elu tegelastelt, et nemad tahavad platvormi, mida juhitakse terve mõistusega. Ta lisas, et firma peab kõnelusi inimestega nagu Oprah Winfrey ja Dalai Lama, et nood pühenduksid nende äppi kasutama. Meta loodab lansseerida äpi võimalikult kiiresti, kinnitas Cox.