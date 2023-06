WSJ: Kremlile koidab külluslik naftamüügi kontraht

Tegemist on oksjoniga, mille eesmärk on kindlustada järgmiseks aastaks ostjad miljonitele toornafta ja naftatoodete tonnidele, ütlesid kursis olevad allikad. Potentsiaalsed ostjad on maaklerfirmad, kes konkureerivad õiguse pärast saata naftat lõppkasutajatele Venemaa suurimatel eksporditurgudel nagu Hiina, India ja Türgi.